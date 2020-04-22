Кабмін встановив на час карантину регулювання цін на продукти та медтовари

Кабінет міністрів встановив на час карантину державне регулювання цін шляхом декларування цін на 10 продуктових товарів і 20 засобів індивідуального захисту, а також на лікарські засоби і понад 10 видів антисептиків.

Відповідне рішення уряд ухвалив із доопрацюванням на засіданні в середу, передає Інтерфакс-Україна.

Спочатку до переліку ліків, ціни на які мали підлягати декларуванню, було включено сім препаратів, проте в одноденний термін Міністерство охорони здоров'я має доопрацювати цей список з урахуванням переліку лікарських засобів, включених до протоколів лікування COVID-19.

Як свідчить проект відповідної постанови у порядку денному урядового засідання в середу, до переліку соціально значимих товарів уряд вніс гречку, цукор, пшеничне борошно вищого ґатунку, макаронні вироби (вермішель із борошна вищого ґатунку), пастеризоване молоко в плівці жирністю 2,5%, житньо-пшеничний хліб, яйця категорії С1, тушку курячу, мінеральну воду без газу, вершкове масло жирністю 72,5%.

Згідно з проектом постанови пропонується запровадити декларування змін роздрібних цін у разі їх зміни від рівня на дату набуття чинності зазначеним рішенням. Зокрема, задекларувати підвищення цін у разі набуття чинності проектом постанови необхідно буде за 30 днів, якщо ціна підвищується на 15% і більше, за 15 днів - у разі підвищення на 10-15%, за три дні - в разі підвищення на 5-10%.

Окрім того, пропонується встановити декларування на такі антисептики та дезінфекційні засоби, як хлогексидин, етанол, повідон-йод, кишеньковий спиртовий антисептик для рук тощо.

Із засобів індивідуального захисту до переліку пропонується включити одноразову медичну шапочку, медичну маску, медичні рукавички стерильні та нестерильні, одноразові бахіли, медичний бинт тощо.

Згідно з проектом постанови, вона має набути чинності через десять днів після її опублікування й діятиме до закінчення карантину.

Нагадуємо:

Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі на 90 днів ввело держрегулювання цін на 26 товарні позиції, в тому числі на м'ясо, ковбасу, рибу, борошно, молоко і кисломолочні продукти.