У 2019 році Україна отримала найбільше грошових переказів у регіоні Європи і Центральної Азії – Світовий банк

У 2019 році грошові перекази до країн Європи і Центральної Азії мали сильний тренд - їх ріст збільшився на 6% до рівня 65 млрд доларів, Україна отримала близько 16 млрд доларів.

Про це йдеться у звіті Світового банку.

"Україна залишилась найбільшим отримувачем грошових переказів в регіоні, досягнувши нового рекордного показника, близько 16 мільярдів доларів США в 2019-му.

Менші країни в регіоні, але теж залежні від грошових переказів, як-от Республіка Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан, виграли від пожвавлення економічної діяльності в Росії. Прогнозується, що в 2020 році через пандемію коронавірусу та зниження цін на нафту обсяги грошових переказів скоротяться приблизно на 28 відсотків", - йдеться у повідомленні.

У Світовому банку прогнозують, що у 2020 році обсяги міжнародних грошових переказів можуть різко скоротитися, приблизно на 20 відсотків.

"Причиною цьому є економічна криза, викликана пандемією COVID-19. Таке скорочення стане найстрімкішим у новітній історії і значною мірою спричинене зниженням рівня заробітної плати та зайнятості трудових мігрантів. У країні перебування саме трудові мігранти є більш вразливими до втрати роботи та заробітної плати під час економічної кризи", - пояснили у Світовому банку.

За прогнозами, обсяги грошових переказів до країн із низьким та середнім рівнем доходу скоротяться на 19,6 відсотків до 445 мільярдів доларів.

"Грошові перекази є важливим джерелом доходів для країн, що розвиваються. Нинішня рецесія, яка зумовлена COVID-19, дуже негативно впливає на можливості переказувати гроші додому.

Відповідно, ще більш нагальним є завдання пришвидшити терміни, необхідні для відновлення економік розвинених країн", - заявив президент Групи Світового банку Девід Малпас.

"Завдяки грошовим переказам родини можуть дозволити собі купувати їжу та медичні послуги, задовольняти базові потреби. Група Світового банку робить швидкі та широкого спектру дії на підтримку держав. Ми намагаємось зберегти канали для здійснення грошових переказів, а також здатність найбідніших верств населення задовільнити свої базові потреби", - додав він.

За оцінками Світового банку, в 2021 році грошові перекази до країн з низьким та середнім доходом відновляться і їх рівень зросте на 5,6 відсотка, до 470 мільярдів доларів.

"Але прогнози щодо грошових переказів є так само невизначеними, як і прогнози щодо впливу COVID-19 на зростання світової економіки та прогнози щодо заходів стримування розповсюдження цієї хвороби", - підкреслили у Світовому банку.

Економічна правда