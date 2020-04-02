Новини 2 квітня: звільнення керівника УЗ, обвал цін на нафту, відлига від уряду

Про УЗ. Наглядова рада "Укрзалізниці" відсторонила Желько Марчека від керівництва компанією.

Про обвал цін на нафту. Розрахункова ціна на російську нафту Urals стала негативною - витрати на доставку до портів, податки та інші витрати перевищили вартість продажу в портах Європи. Згодом ціна на Urals впала до 10,54 долара за барель.

Про відлигу від уряду. Уряд дозволив бізнесу на карантині продавати автозапчастини та свійську птицю, а також розблокував роботу ломбардів і кредитних спілок.

Про Зеленського і АЗС. Президент Володимир Зеленський планує провести переговори з власниками автозаправних станцій задля зниження цін на пальне.



Про Zoom і Маска. Компанія SpaceX ввела заборону на використання додатку Zoom, призначеного для проведення відеоконференцій.

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