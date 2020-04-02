Експортна ціна на російську нафту стала від'ємною

Розрахункова ціна на російську нафту Urals стала негативною - витрати на доставку до портів, податки та інші витрати перевищили вартість продажу в портах Європи.

Про це повідомляє РБК.

Формульні ціни на російську нафту, які служать орієнтиром при ціноутворенні на внутрішньому ринку, стали негативними.

Котирування Argus fip "Західний Сибір" 30 березня дорівнювали мінус 1,007 тис руб за тонну, а у вівторок - мінус 1,2 тис руб за тонну.

Негативне значення Argus fip "Західний Сибір" означає, що в останні два дні вартість доставки нафти із Західного Сибіру і експортне мито перевищили ціну, за якої сорт Urals можна продати в Північно-Західній Європі і Середземномор'ї.

Експорт стане невигідним, якщо поточна ситуація збережеться протягом місяця. За розрахунками Argus, російські компанії виходять в нуль, експортуючи нафту при ціні Urals в 15-16 доларів за барель (CIF Роттердам) при поточному курсі валют і ставкою фрахту.

Напередодні вартість Urals опустилася до 13 доларів за барель.

Тривалий період низьких цін буде сприяти нульовій або навіть негативній дохідності продажів нафти в Росії.

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