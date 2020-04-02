Маск заборонив співробітникам SpaceX користуватися Zoom

Компанія SpaceX ввела заборону на використання додатку Zoom, призначеного для проведення відеоконференцій.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Zoom не захищає повністю від стороннього підключення, що загрожує витоком секретної інформації, важливої для національної безпеки США.

Маск в посланні електронною поштою 28 березня повідомив своїх підлеглих про відключення Zoom у всіх підрозділах компанії.

"Ми розуміємо, що багато хто з вас користуються цим інструментом для проведення конференцій і підготовки робочих зустрічей. Будьте ласкаві, користуйтеся відтепер електронною поштою, сервісом смс-повідомлень або телефонами як альтернативними засобами зв'язку", - йдеться в листі.

Відповідно до публікації, персоналу Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору також заборонено користуватися Zoom.

Цю інформацію підтвердила офіційний представник американського космічного відомства Стефані Шірхольц.

Відділення Федерального бюро розслідувань США у Бостоні рекомендувало користувачам утриматися від проведення конфіденційних зустрічей за допомогою цього додатку. ФБР аргументувало своє попередження двома випадками стороннього підключення до відеозанять у школах.

SpaceX здійснює тісну взаємодію з NASA і налагодила розробку ракет-носіїв Falcon 9, їх важких моделей, вантажних і пілотованих космічних кораблів серії Dragon для польотів на навколоземну орбіту та за її межі. Наразі компанія Маска бере участь в забезпеченні Міжнародної космічної станції.

NASA планує відправити корабель Crew Dragon в перший пілотований політ до МКС не раніше середини травня поточного року.