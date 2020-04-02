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Зеленський знову хоче обговорити з керівниками АЗС ціни на пальне

Четвер, 2 квітня 2020, 15:21
 

Президент Володимир Зеленський планує провести переговори з власниками автозаправних станцій задля зниження цін на пальне.

Про це йшлося на селекторній нараді президента.

"На нараді вирішили провести переговори з власниками та керівниками автозаправних станцій задля зниження цін на пальне, які останнім часом зросли на кілька гривень", - передають у пресслужбі Зеленського.

Нагадуємо:

1 квітня на зустрічі Антимонопольного комітету із керівниками мереж АЗС більшість компаній погодилися із наявністю потенціалу до подальшого зниження цін.

У АМКУ вважають, що для марки бензину А-95 виправданим може бути зниження ще на 3-5 грн.

Напередодні мережі AЗС ОККО і WOG, що складаються з більш ніж 400 станцій кожна, знизили ціни на всі види палива на 1 грн/л.

24 грудня Володимир Зеленський провів нараду з представниками ринку АЗС та закликав найбільші мережі більш активно знижувати ціни на бензин і дизпальне

Економічна правда

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Зеленський АЗС

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