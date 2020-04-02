Зеленський знову хоче обговорити з керівниками АЗС ціни на пальне
Президент Володимир Зеленський планує провести переговори з власниками автозаправних станцій задля зниження цін на пальне.
Про це йшлося на селекторній нараді президента.
"На нараді вирішили провести переговори з власниками та керівниками автозаправних станцій задля зниження цін на пальне, які останнім часом зросли на кілька гривень", - передають у пресслужбі Зеленського.
Нагадуємо:
1 квітня на зустрічі Антимонопольного комітету із керівниками мереж АЗС більшість компаній погодилися із наявністю потенціалу до подальшого зниження цін.
У АМКУ вважають, що для марки бензину А-95 виправданим може бути зниження ще на 3-5 грн.
Напередодні мережі AЗС ОККО і WOG, що складаються з більш ніж 400 станцій кожна, знизили ціни на всі види палива на 1 грн/л.
24 грудня Володимир Зеленський провів нараду з представниками ринку АЗС та закликав найбільші мережі більш активно знижувати ціни на бензин і дизпальне
Економічна правда
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