Офіційний курс на 21 квітня: гривня продовжує зміцнюватись

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 21 квітня на рівні 27,07 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,42 гривні (на 17 квітня - 29,63 гривні).

Нагадуємо:

17 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,15 гривні за долар. Станом на 13:40 котирування були на рівні 27,07 - 27,10 гривні за долар.

17 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,09 гривні за долар.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 17 квітня на рівні 27,20 гривні за долар.

16 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,26 - 27,29 гривні за долар.

16 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,15 гривні за долар.

Економічна правда