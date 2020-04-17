Курс валют на 17 квітня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
17 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,15 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,07 - 27,10 гривні;
Євро – 29,30 - 29,33 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,03 – 27,39 гривні. Євро купують по 29,08 гривні, продають по 29,71 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,24 - 27,32 гривні, євро - 29,29 - 29,49 гривні.
Нагадуємо:
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 17 квітня на рівні 27,20 гривні за долар.
16 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,26 - 27,29 гривні за долар.
16 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,15 гривні за долар.
Економічна правда
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