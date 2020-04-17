Гривня зміцнилась на міжбанківському ринку

17 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,09 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,06 - 27,09 гривні;

Євро – 29,46 - 29,49 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,03 – 27,38 гривні. Євро купують по 29,07 гривні, продають по 29,69 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,27 - 27,38 гривні, євро - 29,38 - 29,49 гривні.

Нагадуємо:

17 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,15 гривні за долар. Станом на 13:40 котирування були на рівні 27,07 - 27,10 гривні за долар.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 17 квітня на рівні 27,20 гривні за долар.

16 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,26 - 27,29 гривні за долар.

16 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,15 гривні за долар.

Економічна правда