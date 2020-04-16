Гривня трохи зміцнилася
Четвер, 16 квітня 2020, 19:25
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 17 квітня на рівні 27,20 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,63 гривні за євро (на 16 квітня - також 29,63 гривні).
Нагадуємо:
16 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,26 - 27,29 гривні за долар.
16 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,15 гривні за долар.
Економічна правда
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