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Гривня трохи зміцнилася

Четвер, 16 квітня 2020, 19:25
 

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 17 квітня на рівні 27,20 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,63 гривні за євро (на 16 квітня - також 29,63 гривні).

Нагадуємо:

16 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,26 - 27,29 гривні за долар.

16 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,15 гривні за долар.

Економічна правда

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