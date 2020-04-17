Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

17 квітня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:40 встановилися на рівні 27,07 - 27,10 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,07 - 27,10 гривні;

Євро - 29,30 - 29,33 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,03 – 27,38 гривні. Євро купують по 29,06 гривні, продають по 29,69 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,25 - 27,34 гривні, євро - 29,35 - 29,48 гривні.

Середній курс валют в обмінниках України: долар - 27,23 - 27,35 гривні, євро - 29,34 - 29,52 гривні.

Нагадуємо:

17 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,15 гривні за долар.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 17 квітня на рівні 27,20 гривні за долар.

16 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,26 - 27,29 гривні за долар.

16 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,15 гривні за долар.

Економічна правда







