Новини 16 квітня: нова міністерка енергетики, подорожчання хліба та техніки, примусова відпустка для відвідувачів церков

Про нову міністерку енергетики. Кабмін на позачерговому засіданні 16 квітня звільнив з посади в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталія Шубіна та призначив на цю посаду Ольгу Буславець.

Про подорожчання хліба. Станом на сьогодні є усі економічні передумови для подорожчання хліба на 10-15%.

Про подорожчання техніки. Ціни на побутову техніку та електроніку можуть зрости через ситуацію у сфері авторського права, попереджає Європейська бізнес асоціація.

Про Приватбанк проти Суркісів. Міністерство юстиції 7 мільярдів з Приватбанку зараз стягувати не буде, оскільки "не було і немає судового рішення про стягнення цих грошей з банку".

Про примусову відпустку для відвідувачів церков. Голова "Укрпошти" Ігор Смілянський просить працівників не йти до церкви на свята та буде відправляти у відпустку тих, хто все ж піде.

Про змову на тендері. В Антимонопольний комітет подали заяву, щодо змови турецьких компаній "Onur" та "Gocay" на тендері по будівництву автотранспортної магістралі через Дніпро в Запоріжжі вартістю 12 млрд грн.

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Кирило Бігай, Preply: Нам необхідно 6-7 років, щоб вийти на оцінку в 1 мільярд доларів

Творець стартапу, що з'єднує учнів та репетиторів з різних країн, розповів про унікальність бізнес-моделі проєкту, найбільш "прибуткові" країни та особливості конкуренції на міжнародних ринках. (рос)