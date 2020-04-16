На сьогодні є всі передумови для подорожчання хліба на 10-15% – "Київхліб"

Станом на сьогодні є усі економічні передумови для подорожчання хліба на 10-15%, проте ніхто з виробників хліба ціни зараз не підвищував з огляду на ситуацію з коронавірусом та купівельною спроможністю громадян.

Про це в інтерв'ю liga.net заявив гендиректор компанії "Київхліб" Володимир Череда.

"Станом на сьогоднішній день є всі економічні передумови для подорожчання хліба на 10-15%. Адже за поточний сезон ціни на зерно виросли майже на 30%, борошно подорожчало на 22-25% залежно від сорту (а це 40% від собівартості хліба). Проте ніхто з виробників хліба ціни зараз не підвищував, оскільки всі розуміють, що купівельна спроможність під час кризи падає.

Скоро вже місяць, як багато хто з людей не працює через карантин. І підвищення цін ні до чого хорошого не призведе, бо мало хто має фінансову подушку на більш тривалий період", - сказав Череда.

"Ми звернулись до держави через те, що ціни на зерно почали стрімко зростати. І просили, щоб держава виступила з інтервенцією на внутрішній ринок, аби трошки призупинити подорожчання.

Якби в нас були запаси достатні, то нехай би й 40 млн т експортували. Але в нашій ситуації вже сьогодні треба розуміти, що через посушливу весну урожай наступного року може бути гіршим за попередні", - пояснив він.

За його словами, виробники хліба поки готові тримати ціни на хліб.

"Держава пообіцяла дати 160 тисяч т пшениці для переробки на борошно для внутрішнього споживання. Якусь частку вже викинув на ринок Аграрний фонд", - додав Череда.

Нагадаємо:

Наприкінці березня виробники хліба та борошна констатували підвищення цін на хлібобулочні вироби на 15-20% та зростання попиту до 40%. Для того щоб зберегти нинішній рівень цін, виробники пропонували заборонити експорт зернової продукції.