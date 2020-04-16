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Голова "Укрпошти" відправить у відпустку працівників, які підуть до церкви на свята

Четвер, 16 квітня 2020, 14:38
 

Голова "Укрпошти" Ігор Смілянський просить працівників не йти до церкву на свята та буде відправляти у відпустку тих, хто все ж піде. 

Про він повідомив у Facebook.

"Я не маю права заборонити вам йти до церкви. Але я маю право (моральне) дуже вас попросити не робити цього і зустріти Великдень дома. 

...Кожен співробітник пошти з бажаного гостя може мимоволі стати носієм небезпечного вірусу", - пише Смілянський

У випадку, якщо співробітник "Укрпошти" вирішить відвідати церкву, Смілянський буде рекомендувати відправляти таких працівників у оплачувану чи неоплачувану відпустку.

"Я буду наполегливо рекомендувати вашим безпосереднім керівникам, в разі встановлення факту відвідування вами масових служб в ці дні (включаючи "чистий четвер"), відправити вас в оплачувану, а у разі її відсутності, в неоплачувану відпустку терміном на 2 тижні, щоб в умовах самоізоляції переконатися в тому, що ви здорові", - повідомляє Смілянський.

Також він нагадав, що в цьому випадку надбавка за роботу в умовах карантину нараховуватися не буде.Також Смілянскьий залишає за собою право не виплачувати суму в 25 000 гривень, передбачену на випадок зараження коронавірусом, якщо буде доведено факт зараження під час Великодніх масових заходів. 

Економічна правда

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