Голова "Укрпошти" відправить у відпустку працівників, які підуть до церкви на свята
Голова "Укрпошти" Ігор Смілянський просить працівників не йти до церкву на свята та буде відправляти у відпустку тих, хто все ж піде.
Про він повідомив у Facebook.
"Я не маю права заборонити вам йти до церкви. Але я маю право (моральне) дуже вас попросити не робити цього і зустріти Великдень дома.
...Кожен співробітник пошти з бажаного гостя може мимоволі стати носієм небезпечного вірусу", - пише Смілянський
У випадку, якщо співробітник "Укрпошти" вирішить відвідати церкву, Смілянський буде рекомендувати відправляти таких працівників у оплачувану чи неоплачувану відпустку.
"Я буду наполегливо рекомендувати вашим безпосереднім керівникам, в разі встановлення факту відвідування вами масових служб в ці дні (включаючи "чистий четвер"), відправити вас в оплачувану, а у разі її відсутності, в неоплачувану відпустку терміном на 2 тижні, щоб в умовах самоізоляції переконатися в тому, що ви здорові", - повідомляє Смілянський.
Також він нагадав, що в цьому випадку надбавка за роботу в умовах карантину нараховуватися не буде.Також Смілянскьий залишає за собою право не виплачувати суму в 25 000 гривень, передбачену на випадок зараження коронавірусом, якщо буде доведено факт зараження під час Великодніх масових заходів.
Економічна правда
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