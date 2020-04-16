Ефект кризи через пандемію коронавірусу буде відчуватися до 2025 року – МВФ

За оптимістичним сценарієм, МВФ прогнозує падіння світової економіки у 2020 році на 3% та зростання у 2021 - на 5,8%.

Про це заявив заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду від України Владислав Рашкован на вебінарі від "Делойт".

"За базовим сценарієм Фонд передбачає, що не тільки вжиті урядами країн заходи зі стримання епідемії виявляться вдалими, але й також - і зусилля по запобіганню широкомасштабних банкрутств компаній. Що не буде довготривалої втрати робочих місць і масштабних проблем фінсектору, у тому числі - великої кількості проблемних кредитів", - сказав він.

За його словами, навряд чи всі вірять, що все так і буде, а заходи урядів країн світу будуть ефективними.

"У випадку, якщо все це станеться у 2020 році, МВФ прогнозує глобальне зростання економіки у 2021 у розмірі 5,8%. Для багатьох країн це відновлення буде лише частковим.

Через те, що буде неповне відновлення у 2021 році, сукупні втрати світового ВВП за 2020-2021 роки від пандемії можуть сягнути близько 9 трлн доларів. 9 трлн доларів - це більше, ніж економіки Японії та ФРН разом узяті", - підкреслив Рашкован.

"Керівництво МВФ сказало, що ефект кризи буде відчуватись до 2025 року, не менше. І це все за базовим сценарієм.

За менш оптимістичного сценарію - якщо пандемію не вдасться стримати у 2 півріччі 2020 року - глобальна економіка може знизитись на 6%. А у випадку переходу шоку від пандемії на 2021 рік, падіння економіки може сягнути ще 8%", - підкреслив він.

Нагадаємо:

МВФ прогнозує падіння світової економіки у 2020 році на 3%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

Міжнародний валютний фонд готовий задіяти весь свій резервний фонд у розмірі одного трильйона доларів для допомоги країнам подолати кризу, викликану пандемією коронавірусу.

Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch очікують у 2020 році падіння світового ВВП на 1,9%, водночас глибока рецесія є базовим сценарієм.

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва оголосила, що світ увійшов у нову рецесію.

Екноомічна правда