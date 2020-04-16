МВФ збільшить втричі обсяги пільгового кредитування через пандемію

Міжнародний валютний фонд розраховує потроїти обсяги пільгового кредитування бідних країн до більш ніж 18 мільярдів доларів, щоб допомогти їм відреагувати на пандемію.

Про це заявила в середу керуючий директор організації Крісталіна Георгієва, передає Reuters.

"У нас є повна підтримка членів фонду в тому, щоб збільшити можливості МВФ для пільгового фінансування. Наша мета - потроїти то, що ми робимо для цих країн", - сказала вона на брифінгу.

Пільгові кредити зазвичай пропонують умови, вигідніші ніж тим, які доступні на ринку.

Раніше Георгієва виступила із заявою на зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн "Великої двадцятки", в якій повідомила, що МВФ "терміново вишукує 18 мільярдів доларів нових кредитних ресурсів для Фонду скорочення бідності і зростання і, ймовірно, також потребуватиме не менше 1,8 мільярда доларів у вигляді субсидій".

Георгієва підкреслила безпрецедентний характер кризи, зазначивши, що 102 з 189 країн-членів МВФ проявили інтерес або офіційно запросили допомогу Фонду для боротьби з цією хворобою.

Директор-розпорядник закликала держави-донори МВФ більш активно допомагати ринкам, що розвиваються, які найсильніше постраждали від кризи.

Нагадуємо:

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%. Базовий прогноз зростання світової економіки у 2020 році: мінус 3%.

Економічна правда