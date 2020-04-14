МВФ полегшить борговий тягар 25 найбіднішим країнам світу

Виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду затвердив негайне полегшення боргового навантаження для 25 країн у рамках Фонду щодо стримування та ліквідації наслідків катастроф (CCRT).

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва, передає прес-служба установи.

"Це надає гранти найбіднішим та найвразливішим членам для покриття їхніх боргових зобов'язань перед МВФ на початковій фазі протягом наступних 6 місяців і допоможе їм спрямувати більше своїх обмежених фінансових ресурсів на життєво важливі невідкладні медичні та інші заходи з надання допомоги", - підкреслила Георгієва.

За її словами, у CCRT є ресурси у розмірі близько 500 млн доларів на виплату допомоги.

Країни, які отримають полегшення з обслуговування боргу: Афганістан, Бенін, Буркіна-Фасо, ЦАР, Чад, Коморські острови, ДР Конго, Гамбія, Гвінея, Гвінея-Біссау, Гаїті, Ліберія, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мозамбік, Непал, Нігер, Руанда, Сан-Томе і Принсіпі, Сьєрра-Леоне, Соломонові острови, Таджикистан, Того та Ємен.

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Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch очікують у 2020 році падіння світового ВВП на 1,9%, водночас глибока рецесія є базовим сценарієм.

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва оголосила, що світ увійшов у нову рецесію.

Екноомічна правда