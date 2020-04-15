Перемовини з Україною просунулися вперед, але залишилося кілька питань – МВФ
Міжнародний валютний фонд відзначає ефективну реакцію українського уряду на "коронакризу", підтверджує прогрес у переговорах щодо нової програми розширеного фінансування (EFF) і розраховує на швидке її затвердження після вирішення останніх кількох питань.
Про це повідомив директор європейського департаменту МВФ Пол Томсен під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми провадимо переговори з Україною про нову програму (EFF - ред). Обговорення просунулися вперед, і, думаю, вони йдуть добре. Залишилося кілька невирішених питань. Я упевнений, що їх незабаром буде подолано", - сказав Томсен
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У оновленій версії держбюджета закладено підтримку від міжнародних фінансових організацій, зокрема пряма підтримка МВФ.
Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів, а спільно від Світового банку, МВФ та ЄБРР Україна може отримати "щонайменше" 10 млрд дол
2 квітня Зеленський заявив, що Україна найближчими тижнями підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом.
Для продовження фінпрограми з МВФ, залишається прийняти вцілому бакнівський закон та затвердити новий бюджет.
Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня підтримала в цілому "антикризовий" кошторис.
30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.
До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.
46% відсотків опитаних українців вважають, що зараз краще не співпрацювати з Міжнародним валютним фондом і не отримувати нові кредити, інші 32% підтримують вектор співпраців з МВФ.
Знати більше: Зеленський vs Коломойський: битва за МВФ, в якій загинула монобільшість
Економічна правда
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