Уряд розширив "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 мільйонів
Кабінет міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на проект постанови в порядку денному уряду. Згодом на засілання уряду проєкт постанови підтримали.
Згідно з ним, уряд також має намір збільшити максимальну суму кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.
У пояснювальній записці зазначається, що Кабмін планує диференціювати максимальний термін кредитування залежно від цілей. Так, кредит до п'яти років надаватимуть на реалізацію інвестиційного проекту, а також на цілі, пов'язані зі здійсненням уповноваженим банком рефінансування заборгованості суб'єкта, а кредит до двох років - на фінансування оборотного капіталу.
Крім того, проект постанови передбачає збільшення до 50% рівня максимальної суми оплати Фондом розвитку підприємництва (ФРП), з відповідним збільшенням допустимого рівня частини проблемної заборгованості за кредитами, наданими новоствореним мікро і малим підприємцям (ММП) до 25%.
Уряд також має намір внести зміни до порядку щодо запобігання економічним наслідкам карантину у зв'язку з поширенням Covid-19 в Україні. Зокрема, постанова передбачає розширення інвестиційних цілей, на які може бути надано кредити, а саме:
- на цілі, пов'язані зі здійсненням уповноваженим банком рефінансування заборгованості суб'єкта підприємництва за кредитами, наданими банками України;
- на фінансування обігового капіталу для покриття його постійних витрат, зокрема на виплату зарплат працівникам, на орендні та комунальні платежі, на послуги з охорони приміщень, податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі;
Крім того, в постанові зазначено, що бізнес може звертатися за держпідтримкою на антикризові заходи під час карантину і протягом 90 днів після його завершення, тоді як раніше кінцевою датою було 1 вересня.
Кабмін також планує встановити мінімальну пільгову компенсаційну відсоткову ставку в розмірі 3% річних, свідчить документ.
Нагадуємо:
Уряд разом із НБУ та банками доопрацьовують державну програму "Доступні кредити 5-7-9%", щоб розширити її дію на той бізнес, який вже має кредити.
Раніше Кабмін удосконалив механізм держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%", зокрема, передбачається збільшення максимальної суми кредиту з 1,5 млн грн до 2 млн грн та перегляд розрахунку процентної ставки за кредитом.
Приватбанк відкрив прийом попередніх заявок на отримання пільгових кредитів за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" для стартапів з 2 березня.
Раніше повідомлялось, що у трьох державних банках (Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк), поки не видають кредитів за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" для бізнесу, який зареєстрований менше 12 місяців назад.
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