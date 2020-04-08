"Доступні кредити 5-7-9%": Кабмін і НБУ працюють над розширенням програми

Уряд разом із НБУ та банками доопрацьовують державну програму "Доступні кредити 5-7-9%", щоб розширити її дію на той бізнес, який вже має кредити.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку у Facebook.

"Зрозуміло, що в умовах карантину ніхто не біжить відкривати стартап та брати на це кредит у банку. Тому зараз уряд разом з НБУ та банками доопрацьовує цю програму, щоб поширити її дію на той бізнес, що вже має кредити.

Це дозволить зменшити боргове навантаження на малий та середній бізнес, а також дасть доступ до обігових коштів. Умови програми фіналізуються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Кабмін удосконалив механізм держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%", зокрема, передбачається збільшення максимальної суми кредиту з 1,5 млн грн до 2 млн грн та перегляд розрахунку процентної ставки за кредитом.

Приватбанк відкрив прийом попередніх заявок на отримання пільгових кредитів за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" для стартапів з 2 березня.

Раніше повідомлялось, що у трьох державних банках (Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк), поки не видають кредитів за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" для бізнесу, який зареєстрований менше 12 місяців назад.