"Доступні кредити 5-7-9%": Кабмін і НБУ працюють над розширенням програми
Уряд разом із НБУ та банками доопрацьовують державну програму "Доступні кредити 5-7-9%", щоб розширити її дію на той бізнес, який вже має кредити.
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку у Facebook.
"Зрозуміло, що в умовах карантину ніхто не біжить відкривати стартап та брати на це кредит у банку. Тому зараз уряд разом з НБУ та банками доопрацьовує цю програму, щоб поширити її дію на той бізнес, що вже має кредити.
Це дозволить зменшити боргове навантаження на малий та середній бізнес, а також дасть доступ до обігових коштів. Умови програми фіналізуються", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Раніше Кабмін удосконалив механізм держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%", зокрема, передбачається збільшення максимальної суми кредиту з 1,5 млн грн до 2 млн грн та перегляд розрахунку процентної ставки за кредитом.
Приватбанк відкрив прийом попередніх заявок на отримання пільгових кредитів за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" для стартапів з 2 березня.
Раніше повідомлялось, що у трьох державних банках (Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк), поки не видають кредитів за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" для бізнесу, який зареєстрований менше 12 місяців назад.
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Економічна правда
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