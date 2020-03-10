Держпрограма "Доступні кредити 5-7-9%": Приватбанк розпочав кредитування стартапів

Приватбанк відкрив прийом попередніх заявок на отримання пільгових кредитів за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" для стартапів з 2 березня.

Про це 10 березня повідомила прес-служба банку.

Зазначається, що за перший тиждень з початку прийому заявок Приватбанк вже розглядає заявки на фінансування від майже двох сотень новостворених малих бізнесів.

У рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" українські підприємці можуть отримати кредит (або кілька кредитів) на створення та розвиток бізнесу терміном до 5 років в сумі до 1,5 млн грн.

Держава компенсує підприємцю частину відсотків по кредиту - ставки складають від 5% до 9% річних, залежно від кількості створених робочих місць, з можливістю щоквартального зниження відсоткової ставки.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що у трьох державних банках (Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк), поки не видають кредитів за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" для бізнесу, який зареєстрований менше 12 місяців назад.