Новини 13 квітня: новий бюджет, ціни на електроенергію, земельні постанови

Про новий бюджет. Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня у другому читанні та в цілому підтримала "антикризовий" кошторис.

Про ціни на електроенергію. У багатьох європейських країнах ціни на електроенергію на 13 квітня стали від'ємними.

Про земельні постанови. Верховна Рада не підтримала жодного з 13 проєктів постанов про скасування закону про відкриття ринку сільгоспземель.

Про ціни на нафту. Через 15 хвилин після відкриття торгів ціна на нафту Brent на біржі ICE пішла в мінус на 1,7% після того, як країнам ОПЕК+ вдалося досягти домовленостей про скорочення світового нафтовидобутку на 13%

Про "тютюнові правки". Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №1049 без резонансної "тютюнової правки" Андрія Холодова, через яку весь закон раніше ветував президент Володимир Зеленський. Раніше журналісти встановили, що нардеп лобіював інтереси власного бізнесу, пропонуючи цю правку.

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