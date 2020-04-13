В Європі рекордний обвал цін на електроенергію

У багатьох європейських країнах ціни на електроенергію на 13 квітня стали від'ємними.

Про це свідчать дані європейської енергетичної біржі Nord Pool (об'єднує 13 ринків в Європі, переважно в північній частині) та дані угорської енергетичної біржі HUPH щодо цін на добу наперед.

Так, за даними Nord Poll, середньодобова ціна на електроенергію у Франції, Німеччині, Нідерландах та Бельгії 13 квітня буде від'ємною.

Таку саму динаміку демонструють східноєвропейські країни. Зокрема, від'ємні ціни на 13 квітня встановлені в Чехії та Словаччині, що є нетиповим для робочих днів.

Загалом це не перший випадок, коли ціни на електроенергію в окремих країнах можуть бути від'ємними, але, зазвичай, це буває у вихідні або у святкові дні, наприклад, під час різдвяних свят в грудні.

За даними ДП "Оператор ринку", в Україні середньозважені ціни "ринку на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку становили 1218 грн за мВт-год та 776 грн мВт-год.

У Словаччині чи не вперше від'ємні ціни

Економічна правда