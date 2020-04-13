Рада відхилила проєкти постанов про скасування закону про ринок землі

Верховна Рада не підтримала жодного з 13 проєктів постанов про скасування закону про відкриття ринку сільгоспземель.

Жодного з проєктів постанов не підтримали 226 нардепів, необхідних для прийняття рішень.

Постанови подали нардепи: Ю. Тимошенко ("Батьківщина"), А. Поляков (позафракційний), В. Івченко ("Батьківщина"), І. Кириленко ("Батьківщина"), С. Тарута ("Батьківщина"), А. Пузійчук ("Батьківщина"), М. Волинець ("Батьківщина"), В. Кабаченко ("Батьківщина"), В. Наливайченко ("Батьківщина"), К. Бондарєв ("Батьківщина"), О. Кучеренко ("Батьківщина"), Я. Железняк ("Голос"), О. Савчук (позафракційна).

Нагадаємо:

31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Голоси дали зокрема політичні партії експрезидента Петра Порошенка і Святослава Вакарчука.

Документ передбачає скасування з другого півріччя 2021 року дії мораторію на продаж аграрної землі.

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Економічна правда