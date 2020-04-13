Рада підтримала закон без "тютюнової правки" нардепа Холодова, яка лобіювала його бізнес 

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №1049 без резонансної "тютюнової правки" Андрія Холодова, через яку весь закон раніше ветував президент Володимир Зеленський. Раніше журналісти встановили, що нардеп лобіював інтереси власного бізнесу, пропонуючи цю правку.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У попередньому варіанті законопроєкту, проголосованого восени, він містив правку №8, яка фактично передбачала збільшення "маржі" для оптових і роздрібних структур, що здійснюють продаж сигарет.

Депутати розглянули проєкт закону з урахуванням пропозицій президента до відхиленого ним законопроєкту №1049, в якому раніше містилася так звана "тютюнова правка".

Рішення було ухвалене без обговорення. "За" проголосували 279 депутатів, "проти" – двоє, ще 86 від голосування "утримались" і 18 – не голосували.

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Нагадуємо:

6 грудня Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо нардепа від "Слуги народу" Андрія Холодова з приводу лобіювання їм табачних правок.

Раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" дійшли висновку, що Холодов відстоював свої інтереси, коли лобіював у Верховній Раді правку, що збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном.

Розслідувачі встановили, що "слуга народу" через низку підставних осіб та номінальних власників таки пов’язаний з тютюновим бізнесом. Зокрема, з роздрібною торгівлею цигарками у кіосках, та оптовим постачанням тютюнових виробів у точки продажу.

З’ясувалося, що фірма, на яку записані столичні кіоски, де торгують цигарками, належить кіпрській компанії, яка була заснована у маєтку родини Андрія Холодова на Кіпрі у місті Лімасол.

Пізніше депутат зазначав, що кіпрська компанія, на яку заведений цей бізнес, була продана "іншому власнику" ще в 2018-му, але не зміг сказати, кому саме.