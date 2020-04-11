У Мінфіні заявили, що без співпраці з МВФ дефолту не буде

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що без співпраці з Міжнародним валютним фондом дефолту в Україні не буде, однак буде дуже складно.

Про це він розповів в етері програми "Свобода слова".

Також, за його словами, на сьогоднішній день немає умов для проведення реструктуризації державного боргу України.

"Немає необхідних умов для проведення реструктуризації. Боргове навантаження абсолютно контрольоване. Ми прекрасно розуміємо, що зараз відбувається. У нас на завершальній стадії переговори з Міжнародним валютним фондом, ми очікуємо кредитну підтримку Світового банку, Європейської комісії", - зазначив він.

Якщо в України будуть обмежені можливості щодо зовнішніх запозичень, то уряд буде змушений робити інші радикальні кроки.

"Цей бюджет непростий. Якщо у нас будуть обмежені можливості запозичень, ми будемо робити інші радикальні кроки. Сьогодні ми сподіваємось на те, що парламент проявить добру волю і ухвалить необхідні закони", - сказав Марченко.

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