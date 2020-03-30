Україна за рік має виплатити по боргах майже 300 мільярдів гривень, дефолт по ним неможливий — експерти

За період з квітня по грудень 2020 року Україні треба виплатити по боргах 299 млрд грн, які поділяються на 5 умовних груп платежів, дефолт по яким неможливий.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки з посиланням на дані Мінфіну.

"У структурі боргових виплат є 5 умовних груп платежів. І дефолт по кожній з цих груп - з різних причин - але зараз є практично неможливим", - йдеться у повідомленні.

54% виплат - це внутрішній борг, головним чином в формі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). З них частина ОВДП (або 34% всіх виплат) номінована в гривні, ще 20% - у валюті. Ключові власники ОВДП - українські банки (40,6%), український бізнес (6,2%), та Національний банк (38:%).

"Дефолт по ОВДП вдарить по фінансовому стану банків, українського бізнесу, який нардепи намагаються захищати. Тим більше, що банки і без того потерпатимуть від погіршення стану своїх позичальників через економічну кризу", - повідомляють у Центрі.

Зовнішній борг поділяється на три підкатегорії:

"комерційний" борг (коли кредиторами є приватні іноземні компанії та інвестори); офіційний борг (тобто коли гроші Україні дають уряди інших держав); та кредити міжнародних фінансових організацій (МФО).

"44,5 млрд грн (15% боргових виплат) потрібно сплатити по боргах перед міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ. Але оголосити дефолт по них технічно не можливо - адже той саме МВФ технічно не надає позики. Він радше дозволяє країні-позичальнику, яка є членом МВФ, використовувати валюту, доступну по квотах інших країн", - наголошують у центрі.

Виплата по боргах по офіційному зовнішньому боргу у 2020 році лише 1,1 млрд грн. До того ж, дефолт по цій групі проходит за окремим "сценарієм" - т.зв. "Паризький клуб", і тягне за собою величезну купу проблем.

Ще 90,30 млрд грн - так званий "комерційний борг", тобто гроші, які ми взяли у приватних кредиторів по всьому світові.

Теоретично, це - єдина група боргу, по якому можна було б оголосити дефолт. Але в структуру комерційного боргу зараз входять єврооблігації на 1 млрд дол, випущені в травні 2015 року під державні гарантії США. Погашати ці облігації має у травні 2020 року.

Це означає, що у разі оголошення дефолту по комерційним зовнішнім боргам, Україна змусить платити по цьому 1 млрд дол боргу уряд США.

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