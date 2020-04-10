Новини 10 квітня: нафтові домовленості, падіння експорту, зарплати держслужбовців

Про домовленності в ОПЕК+. Більшість країн ОПЕК та Росія досягли принципових домовленостей про умови скорочення видобутку нафти, у травні-червні 2020 року видобуток скоротять на 10 млн барелів на добу.

Про падіння експорту. У 1 кварталі 2020 року обсяги експорту з України скоротились на 0,1% у порівнянні з першим кварталом минулого року (порівняно з 4 кварталом 2019-го - падіння 5,5%), імпорт скоротився на 3,3%.

Про зарплати держслужбовців. Підготовлені урядом зміни до держбюджету передбачають скорочення зарплат усіх державних службовців.

Про фонд боротьби з коронавірусом.Фонд боротьби з COVID-19 становитиме 66 мільярдів гривень, ці кошти підуть на виплати лікарям, закупівлю медичного обладнання та на виплати громадянам, які втратили роботу через карантин.

Про рахунки "Нафтогазу". НАК "Нафтогаз України" має на своїх рахунках понад 3 мільярда доларів, та рекордні за 30 років обсяги запасів газу.

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Вперед у 90-ті: НБУ закликають друкувати гроші, чому це небезпечно

Рада НБУ закликає правління Нацбанку надрукувати гроші, а потім позичити їх державі та роздати через банки. До чого це може призвести?