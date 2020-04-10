У "Нафтогазі" розповіли про мільярди на рахунках, що допомогли у кризу

НАК "Нафтогаз України" має на своїх рахунках понад 3 мільярда доларів, та рекордні за 30 років обсяги запасів газу.

Про це повідомив голова правління компанії Андрій Коболєв під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, передає Інтерфакс-Україна.

"Нафтогаз" за попередній період (2019 рік - ред.) принесе рекордно високий прибуток, на рахунках компанії наразі міститься сума понад $3 млрд, у підземних сховищах рекордно високі за останні 30 років обсяги газу, було підписано нові транзитні угоди", - сказав він.

За його словами, ці чинники дали змогу компанії увійти в кризовий для світу період добре підготовленою, з точки зору і фінансового становища, і запасів газу.

У той же час голова НАК зазначив, що сформована на сьогодні цінова кон'юнктура на газ і нафту ставить серйозний виклик перед видобувною галуззю, погіршуючи економіку цього бізнесу і економічну доцільність видобутку.

Коболєв вважає, що накопичені НАК резерви і запас міцності необхідно грамотно витрачати, вкладаючи їх в геологорозвідку і підготовку ресурсної бази для збільшення видобутку в майбутньому, коли ціни на енергоресурси вийдуть з існуючого піку.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" готує додаткові позови до російського "Газпрому" ще на 17,3 мільярда доларів.

1 квітня, Андрій Фаворов залишив пост директора з інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України".

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