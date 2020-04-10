У порівнянні з 4 кварталом 2019 року експорт з України впав на 5,5%, імпорт — на 19,2%

У 1 кварталі 2020 року обсяги експорту з України скоротились на 0,1% у порівнянні з першим кварталом минулого року, імпорт скоротився на 3,3%.

Про це повідомив у Facebook торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, у 1 кварталі 2020 року експорт склав 12,25 млрд доларів, імпорт - 13,32 млрд доларів, сальдо негативне - 1,07 млрд доларів.

"У порівнянні з 4 кварталом 2019 року експорт впав на 5,5%, а імпорт – на 19,2% (якась фантастична цифра)", - написав Качка.

За його словами, зменшення негативного сальдо зовнішньої торгівлі є хорошою новиною, а поганою - зменшення обсягів торгівлі ("це прямий мінус для економіки в цілому").

Економічна правда