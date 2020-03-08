Понад 750 тисяч водіїв отримали права в додатку "Дія"

Мобільний додаток Дія скачали вже більше 1,7 мільйона разів, електронні права отримали понад 750 тисяч водіїв.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дію вже встановили 1 756 160 українців: запитів на отримання прав — 1 428 812; виданих прав — 757 815 (53%); запитів на отримання техпаспорта — 1 428 792; виданих техпаспортів — 624 105 (44%)", — розповів він.

Він додав, що зараз Мінцифри разом з МВС працюють над поліпшенням даних в реєстрах.

"На сьогодні конверсія за результатами онлайн-послуги з верифікації посвідчення в сервісних центрів МВС становить 35%. Ми прагнемо збільшити цей показник", — написав Федоров.

Міністр висловив сподівання, що протягом декількох тижнів конверсія збільшиться в 1,5 рази.

Нагадаємо:

28 лютого додаток державних онлайн-послуг "Дія" презентувала сервіс для малого і середнього бізнесу — національну онлайн-платформу Дія.Бізнес.

Станом на 19 лютого майже 1,5 мільйона українців вже завантажили додаток державних послуг "Дія".

6 лютого додаток державних послуг онлайн "Дія" став доступним для скачування, зараз у застосунку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Міністерство цифрової трансформації найближчим часом має намір запустити в мобільному застосунку "Дія" цифрові поліси для обов'язкового страхування відповідальності автовласників (ОСЦПВ), цифровий паспорт та електронний студентський квиток.

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