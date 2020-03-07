"Грошовий карантин": долари з Азії будуть проходити огляд

Долари з Азії перед їх поверненням у фінансову систему США будуть відправляти на карантин представники Федеральної резервної системи.

Про це повідомляє Japan Times.

Відтепер всі купюри, які будуть надходити в США з країн Азії, будуть на більш тривалому періоді утримання. Тому тепер валюта буде зберігатися протягом як мінімум семи-десяти днів до обробки депозитів.

"Доларові банкноти з Китаю потраплятимуть в карантин через епідемію коронавирусу", - йдеться у повідомленні.

Якщо епідемія продовжить поширюватися - Державний департамент визначать "конкретні додаткові країни ризику".

Нагадуємо:

Протягом останніх дев’яти днів, наслідки коронавірусу, завдали фондовим ринкам збитків у розмірі 9 трильйонів доларів.

Минулого тижня фондовий ринок США завершив торги 28 лютого падінням промислових індексів та цін на нафту.

Міжнародний валютний фонд оголосив підтримку у розмірі 50 млрд доларів для країн, що постраждали внаслідок коронавірусу.

Поширення китайського коронавіруса буде коштувати глобальній економіці більш як 280 мільярдів доларів в першому кварталі 2020 року.

У МВФ заявили, що коронавірус може спричинити скорочення світової економіки на 0,1%.

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