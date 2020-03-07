Знову коронавірус: світова економіка втратила 9 трильйонів доларів за останній тиждень

Протягом останніх дев’яти днів, наслідки коронавірусу, завдали фондовим ринкам збитків у розмірі 9 трильйонів доларів.

Про це повідомляє CNN.

Падіння акцій спостерігається на фондових ринках не лише США, але й Європи та Азії. Ключовий індекс Японії, Nikkei 225 6 березня впав на 2,7%, індекси Південної Кореї - на 2,2%, індекс Гонконзької біржі - на 2,3%, а китайський індекс SHCOMP - на 1,2%.

"Близько 9 трильйонів доларів втратили світові біржі протягом дев'яти днів після того, як у четвер ринки США укотре закрилися падінням", - йдеться у повідомленні.

Європейські фондові індекси впали на 3-3,6%.

Нагадуємо:

Минулого тижня фондовий ринок США завершив торги 28 лютого падінням промислових індексів та цін на нафту.

Міжнародний валютний фонд оголосив підтримку у розмірі 50 млрд доларів для країн, що постраждали внаслідок коронавірусу.

Поширення китайського коронавіруса буде коштувати глобальній економіці більш як 280 мільярдів доларів в першому кварталі 2020 року.

У МВФ заявили, що коронавірус може спричинити скорочення світової економіки на 0,1%.

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