Світова економіка втратить понад 280 мільярдів доларів через коронавірус — експерти

Поширення китайського коронавіруса буде коштувати глобальній економіці більше 280 мільярдів доларів в першому кварталі 2020 року, що покладе край безперервного росту світового ВВП, який тривав 43 квартали поспіль.

Такий прогноз дають експерти Capital Economics, передає Інтерфакс-Україна.

"Відповідно до наших прогнозів, вперше з 2009-го року світовий ВВП не збільшиться в порівнянні з попереднім кварталом", - відзначає економіст Capital Economics Саймон Макадам.

Макадам очікує, що епідемія коронавіруса буде зупинена, і цього року світова економіка надолужить втрачене виробництво, завдяки чому, "обсяг глобального ВВП до середини 2021 року досягне рівня, на якому він перебував би в разі відсутності епідемії".

Макадам вважає, що країни Азії , що розвиваються серйозно постраждають, як в результаті припинення потоку туристів з Китаю, так і в результаті пошкодження глобальних ланцюжків постачань через припинення роботи підприємств в КНР.

У випадку розвинених економік найбільш серйозні проблеми чекають Австралію, ВВП якої може знизитися, оскільки країна в значній мірі залежить від припливу китайських туристів і експорту в КНР.

Нагадуємо:

Китайські покупці міді скасовують або просять про перенесення терміну поставки металу з-за кордону, посилаючись на форс-мажорні обставини. Трейдери просять своїх постачальників в різних країнах світу скасувати або відкласти поставки міді.

Китай заблокував план тайванської компанії Foxconn відновити виробництво техніки на заводах в Китаї 10 лютого на тлі побоювань з приводу поширення нового коронавірусу.

Китайські фондові індекси на фоні спалахів коронавірусу впали на майже 8% відразу після відкриття торгів. Це найсильніше падіння з серпня 2015 року.

У грудні 2019 року в китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

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