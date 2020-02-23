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Коронавірус може спричинити скорочення світової економіки на 0,1% — МВФ

Неділя, 23 лютого 2020, 14:00
 

Якщо коронавірус не поширюватиметься по світу, а Китай скоро відновить виробництво, світова економіка втратить лише 0,1% від прогнозованого зростання на 2020 рік.

Про це повідомляє Укрінформ.

Такий прогноз був озвучений під час зборів G-20 директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Вона нагадала, що, за попередніми прогнозами, до того як вірус завдав удар по Китаю і почав поширюватися по світу, передбачалося, що рівень світового зростання збільшиться з 2,9% в минулому році до 3,3% в нинішньому.

"За поточним сценарієм, економічне зростання Китаю в 2020 році складе 5,6%. Це на 0,4 процентного пункту нижче, ніж МВФ вказував в прогнозі МВФ за січень. Таким чином, зростання світової економіки буде приблизно на 0,1% нижче (прогнозованого - ЕП.) ", - зазначила Георгієва.

Вона підкреслила, що Фонд також не виключає більш грізних сценаріїв, "коли поширення вірусу буде тривати довше в усьому світі, і наслідки для зростання будуть більш затяжними".

Нагадаємо:

Китайські компанії скорочують зарплати співробітникам, переносять терміни виплат або повністю припиняють платити зарплату, пояснюючи, це економічними збитками від коронавіруса.

Зростання ВВП Китаю у першому кварталі 2020 року через коронавірус може скоротитись до 4,5% у річному вимірі - від цього можуть постраждати країни, які найбільше експортують до Китаю, - зокрема, Австралія, Південна Корея і Бразилія.

Поширення китайського коронавіруса буде коштувати глобальній економіці більше 280 мільярдів доларів в першому кварталі 2020 року, що покладе край безперервного росту світового ВВП, який тривав 43 квартали поспіль.

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