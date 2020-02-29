Торги на Волл-стріт закрилися падінням основних індексів

Фондовий ринок США завершив торги 28 лютого падінням промислових індексів та цін на нафту.

Про це свідчать дані торгів.

На момент закриття на Нью-Йоркській фондовій біржі Dow Jones подешевшав на 1,39%, досягнувши 6-місячного мінімуму, індекс S&P 500 подешевшав на 0,82%, індекс Nasdaq піднявся на 0,01%.

Ціна бареля нафти сорту WTI ввечері 28 числа досягла 45,25 долара, втративши 3,91% своєї вартості.

Для нафти марки Brent торги завершились на рівні 50,08 долара за ф'ючерс, втрата при цьому становила 3,19%.

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Цього тижня американські індекси показали найгірші результати з часів фінансової кризи 2008 року.

27 лютого став найгіршим днем для цих індексів з лютого 2018 року, а тиждень, що завершується, - найгірший з 2008 року (падіння -11%).

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