Новини 30 березня: "антикоронавірусний" пакет, новий міністр фінансів, законопроєкт про банки

Про "антикоронавірусний" пакет. Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 3275 про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019).

Про нового міністра фінансів. Верховна Рада звільнила з посади міністра фінансів Ігоря Уманського та проголосувала з другої спроби за Сергія Марченко.

Про "антиколомойський" законопроєкт. Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Про новий макропрогноз. Кабінет міністрів оновив макроекономічний прогноз, погіршивши прогноз інфляції з 5,5% до 8,7%, середньорічного курсу гривні - з 27 гривень за долар до 29,5 гривні за долар та прогноз ВВП зі зростання на 3,7% до падіння на 3,9%

Про зміни в держбюджеті. Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт №3279 про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

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