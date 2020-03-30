Уряд погіршив економічний прогноз на 2020 рік

Кабінет міністрів оновив макроекономічний прогноз, погіршивши прогноз інфляції з 5,5% до 8,7%, середньорічного курсу гривні - з 27 гривень за долар до 29,5 гривні за долар та прогноз ВВП зі зростання на 3,7% до падіння на 3,9%.

Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

Номінальний ВВП прогнозується на рівні 4 трлн грн, тоді як раніше він оцінювався в 4,51 трлн грн.

Прогноз безробіття погіршений з 8,1% до 9,4%, а середньомісячної зарплати - з 12,5 тис. грн до 11 тис. грн, що з урахуванням інфляції відповідає рівню 2019 року.

Як повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, уряд також переглянув прогноз ВВП на 2020 рік. "Прогноз ВВП України на цей рік був переглянутий - наразі очікується падіння на 3,9% порівняно зі зростанням на 3,7%, яке прогнозувалося раніше, до початку світової кризи", - йдеться у повідомленні.

"Під час розробки змін до держбюджету уряд оновив макроекономічний прогноз. На засіданні Кабміну затвердили нові цифри. Фахівці Мінекономіки в процесі підготовки нового прогнозу провели ряд консультацій з експертами Мінфіну, НБУ, МВФ і незалежними аналітичними організаціями", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що "можливо, не всіма цифрами ми задоволені, але вже в другому півріччі очікуємо поліпшення економічної ситуації".

Економічна правда