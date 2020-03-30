Рада ухвалила антикризовий закон: що він передбачає

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 3275 про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019).

За це рішення проголосували 312 депутатів.

Рішення підтримали 205 нардепів від "Слуги Народу", 26 - від "ОПЗЖ", 24 - від "Європейської Солідарності", 12 - від "Батьківщини", 2 - від групи "За майбутнє", 17 - від фракції "Голос", 12 - від групи "Довіра", 14 - позафракційних.

Документом пропонується до 30 червня продовжити мораторій на проведення неподаткових перевірок. До 31 травня буде діяти звільнення від штрафів та пені по ЄСВ, а також мораторій на перевірки по ньому.

Крім того, до 31 травня пропонують продовжити строки подачі скарг по податках та ЄСВ.

Водночас орендарі, які не можуть користуватися нерухомістю або іншим майном через карантин, звільняються від сплати орендної плати.

Також законопроєкт передбачає збільшення лімітів для ФОПів-"спрощенців". Нові ліміти для 1-ї, 2-ї та 3-ї груп "спрощенців" становитимуть 2 млн, 5 млн та 7 млн грн відповідно.

Крім цього, проєкт передбачє низку заходів для медицини. Зокрема, для безперебійних поставок необхідних медикаментів пропонують звільнити від ПДВ обіг профільних ліків та медзасобів, спрямованих на боротьбу з коронавірусом.

А для виробників дезінфекторів пропонують тимчасово прибрати обов’язок реєстрації продукції в МОЗ, щоб всі бажаючі швидко могли почати їх виробництво.

Заходи для громадян. Пропонується додати карантин до підстав для отримання допомоги по частковому безробіттю.

Також пропонують тимчасово звільнити від штрафів та пені взяті до 2017 року споживчі кредити, а також заборонити банкам підвищувати відсоткові ставки по всім кредитним договорам.

Також планують забезпечити автоматичне продовження соціальних виплат на період карантину – в цей час не треба буде йти в спеціалізовані органи чи проходити комісії для подовження терміну виплат.

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Економічна правда