Без Олімпіади та Євро і це не все: як коронавірус відправив у нокдаун світовий спорт

Заповнені тисячами фанатів арени — невід’ємний атрибут усіх спортивних баталій, тому заборона масових заходів безпосередньо вплинула і на світ спорту.

Спочатку асоціації проводили матчі без глядачів, а після того, як на коронавірус почали хворіти спортсмени, вирішили взагалі призупинити чемпіонати. Спільнота робить лише попередні оцінки збитків через вимушену паузу, проте уже зараз називають загальні суми у сотні мільярди доларів.

Олімпійські Ігри-2020 перенесли на рік: Японії загрожує падіння ВВП

джерело: suspilne.media

На тлі різкого поширення пандемії COVID-19 Олімпіада-2020 у Токіо, запланована на 24 липня — 9 серпня, ще з початку року була під загрозою зриву.

Проте організатори спочатку не надто поспішали вдаватися до радикальних рішень. Президент Міжнародного Олімпійського Комітету (МОК) Томас Бах говорив, що "не можна просто так перенести Олімпіаду, як футбольний матч, який має пройти найближчої суботи".

"Це дуже складний процес, до якого потрібно підходити з вагомими підставами. Ми відстежуємо усі можливості 24 години 7 днів на тиждень. Скасування ОІ зруйнує мрії 11 тисяч спортсменів. Скасування точно не буде справедливим рішенням", – наголошував функціонер.

В японському уряді також запевняли, що перенесення Ігор на даному етапі є неможливим.

Утім пізніше доленосне рішення таки затвердили, офіційно відклавши ОІ на 2021 рік.

Події навколо долі Ігор почали розвиватися стрімко, після того, як дві далеко не останні країни у світовому спорті – Австралія та Канада – вирішили не відправляти своїх атлетів на змагання у випадку, якщо вони пройдуть цього літа, а уряди Великої Британії і Франції закликали МОК прийняти швидке рішення.

Зрештою, під час переговорів з Бахом прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе запропонував перенести Ігри на рік, а президент Міжнародного Олімпійського Комітету погодився.

В офіційній заяві МОК йдеться, що "ОІ мають бути перенесені на дату після 2020 року, але не пізніше літа 2021 року". При цьому, Олімпійський вогонь залишатиметься у Японії, а назва змагань залишиться незмінною – Олімпіада-2020.

Як пізніше повідомило японське видання Kyodo, найбільш імовірним місяцем старту ОІ у 2021 році стане липень.

Поки в епопеї з відтермінуванням Ігор не поставили проміжну крапку, аналітики почали прогнозувати, яких збитків може завдати організаторам скасування чи перенесення.

Зокрема, японська фінансова компанія SMBC Nikko Securities порахувала, що у разі скасування змагань ВВП Японії зменшиться на 1,4% (що еквівалентно 75 млрд доларів).

За одним із сценаріїв аналітики передбачали, що пандемія триватиме до липня, ОІ перенесуть, а доходи японських корпорацій упадуть на 24,4%.

За більш оптимістичним сценаріэм, поширення коронавірусу закінчиться у квітні, Олімпіаду проведуть за розкладом, але доходи корпорацій знизяться на 14,9%, а ВВП Японії – на 0,9%.

Як показало життя, прогноз щодо відкриття змагань у заздалегідь запланований час виявився помилковим.

Як пише видання RTE, наприкінці 2019 року організатори оцінювали загальну вартість Ігор у 1,35 трлн ієн (11,3 млрд євро), зокрема, японський бізнес надав спонсорських послуг на рекордні 345 млрд ієн.

"Приватний сектор Японії інвестував в Олімпіаду близько 10 трлн ієн (9,2 млрд доларів), вартість самого олімпійського будівництва становить щонайменше 5,9 млрд доларів. Національні олімпійські комітети та оргкомітети мають мільярдні спонсорські контракти.

Довгостроковий прибуток від інвестицій в японську інфраструктуру оцінюють у 225 млрд доларів. Саме тому ні японський уряд, ні МОК, ні спонсори не поспішали зупиняти цей "доларовий потяг", – пише Forbes.

Євро-2020 переносять на рік: сотні мільйонів євро збитків

джерело: ole.com.ar

На онлайн-конференції за участю 55 національних асоціацій УЄФА ухвалила рішення про перенесення футбольного чемпіонату Європи на 2021 рік. Планується, що ЧЄ пройде з 11 червня по 11 липня наступного року. Це зумовлено необхідністю влітку 2020 року дограти європейські чемпіонати.

На онлайн-брифінгу президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що в організації поки не рахували збитків від перенесення турніру, але, за його словами, це будуть сотні мільйонів євро.

"Якщо рахувати з цього періоду часу, то ми дійдемо до збитків у розмірі сотень мільйонів євро. Бачив деякі фейкові новини, що ми нібито поставили умову перед лігами і клубами заплатити нам 300 мільйонів євро, щоб перенести ЧЄ. Це повна нісенітниця – ми нічого не вимагали нам платити", – розповів він.

"Економічна ситуація у Європі та в світі також дуже сильно постраждає. Йдеться не лише про збитки від перенесення Євро, це зачепить усю економіку. І якщо сьогодні час об’єднатися та приймати рішення, то завтра – оцінювати можливі збитки. Але я впевнений, що всі разом ми це подолаємо та повернемось сильнішими, ніж будь-коли", – додав функціонер.

Чеферін зазначив, що плани провести матчі європейської першості у 12 матчах не змінюються, але "якщо щось піде не так, ми можемо впоратись і з 9 містами".

В організації також запевнили: ті вболівальники, які вже придбали квитки на Євро-2020 і не відвідають турнір у 2021 році, зможуть повернути їх за повну вартість.

Детальну інформацію щодо процесу повернення квитків обіцяють надати протягом місяця. Зазначимо, що організатори отримали близько 30 мільйонів онлайн-запитів на купівлю квитків.

Після новини про перенесення чемпіонату Старого світу акції найбільшого комерційного мовника Великої Британії – ITV – упали на 12,6%. Водночас, у компанії заявили, що не втратять спонсорський дохід.

За даними The New York Times, в УЄФА очікували на отримання 2,5 млрд доларів прибутків від Євро-2020.

Європейський футбол: зниження зарплат і втрата доходів від трансляцій

Кріштіану Роналду в одному з останніх матчів "Ювентусу" джерело: cNN

Провідні європейські футбольні чемпіонати призупинили ігри мінімум до квітня, а фінали Ліги Чемпіонів і Ліги Європи офіційно перенесли на невизначений термін.

За підрахунками проєкту аудиторської компанії KPMG — KPMG Football Benchmark — лише Англійська Прем’єр-Ліга у випадку дострокового завершення сезону може втратити до 1,25 млрд євро.

Зокрема, 170-180 мільйонів євро доходів клуби втратять від проведення домашніх матчів, 700-800 млн – від телетрансляцій, ще 250-300 млн – комерційних доходів.

Клуби іспанської Ла Ліги, за підрахунками аналітиків, можуть недорахуватись 800-950 мільйонів євро доходів. Із них 500-600 млн євро – від ТБ-трансляцій, 150-170 млн – від домашніх поєдинків і 150-200 млн – комерційних доходів.

Можливі втрати європейських ліг через коронавірус, мільйони євро

Далі у рейтингу йде німецька Бундесліга. Загальну суму втрат оцінюють у 650-750 мільйонів євро. Найбільше – від трансляцій (300-400 млн євро), ще 130-140 мільйонів – від організації домашніх ігор та 200-250 мільйонів комерційних доходів.

Італійська Серія А, яка першою почала скасовувати ігри, загалом може втратити від 550 до 650 мільйонів євро, а французька Ліга 1 – від 300 до 400 млн євро.

Крім цього, УЄФА рекомендувала лігам, якщо дозволить ситуація, завершити сезон до 30 червня, адже саме цього дня у більшості футболістів завершуються контракти.

У клубів є ще одна проблема – без матчів вони витрачають величезні кошти на зарплати своїм гравцям, які через коронавірус навіть не тренуються.

Так, один із "середянків" швейцарського футбольного чемпіонат – "Сьон" – запропонував спортсменам тимчасово перейти на мінімальний трудовий договір — відповідно до нього, футболісти отримували б близько 12 тисяч євро на місяць. Вісім гравців основного складу не пішли на такі умови, тому клуб в односторонньому порядку розірвав з ними контракти.

Серед тих, з ким розірвали співпрацю, — колишній нападник "Роми" Сейду Думбія, а також екс-гравці лондонського "Арсенала" Алекс Сонг і Йоанн Джуру. Сонг готується оскаржити розірвання контракту в ФІФА.

"Клуб позбавили можливості заробляти. Нам заборонили надавати футболістам можливість для роботи, а футболістам – працювати на нас", – пояснив ситуацію президент клубу Крістіан Константін.

Але не у всіх командах гроші стали причиною конфлікту. Зокрема, французький "Ліон" на час карантину призупинив виплату зарплат своїм футболістам, а персонал та частину адміністративних співробітників клубу перевели на часткове безробіття.

В "Боруссії" з Менхенгладбаха футболісти, тренер та все керівництво відмовились від частини зарплати.

"Гравці розуміють, що відбувається. Це їхня робота. Вони вже все обговорили та обміркували. Команда відмовилася від зарплати, якщо це допоможе клубу і співробітникам", — заявив керуючий директор клубу Штеффан Шіпперс.

За його словами, мета "Боруссії" — "вижити за часів кризи". "Ми сподіваємося, що нам не доведеться вдаватись до звільнень. Хоча ми допускаємо, що вживатимемо заходів, поширених в інших компаніях Німеччини, наприклад, перехід на неповну зайнятість", – сказав він.

Цьогорічні представники німецької Бундесліги у ЛЧ – "Баварія", "Боруссія Дортмунд", "РБ Лейпциг" та "Байєр" – сумарно виділили 20 млн євро для фонду боротьби з коронавірусом.

За даними іспанського видання Mundo Deportivo, Італійська футбольна асоціація готується тимчасово призупинити виплати зарплат футболістам елітного дивізіону, а туринський "Ювентус" уже узгодив із своїми гравцями урізання виплат за 4 місяці, які залишились до кінця сезону. Це дозволить "Юве" зекономити близько 90 мільйонів євро.

Так само капітан "Барселони" Ліонель Мессі та три віце-капітани клубу – Серхіо Бускетс, Жерар Піке та Серхі Роберто – з розумінням відреагували на пропозицію керівництва клубу зменшити винагороду гравцям на період кризи.

Бюджет першої команди каталонців на цей сезон – 552 млн євро. Через карантин "Барса" не зможе отримати запланований дохід в 1,047 млрд євро.

Фінансові проблеми змусили керівництво каталонців запропонувати спортсменам урізати зарплати на 70%. Але їхні думки розділились: частина футболістів (у тому числі, Мессі та Піке) готова розглянути пропозицію, друга група – проти такої ідеї та не розуміє, чому має відповідати за неефективні дії менеджменту, а третя – чекає рішення Асоціації іспанських футболістів, яка обговорює з Ла Лігою терміни відновлення сезону.

Пізніше "Барса" офіційно оголосила про намір скоротити робочий час для співробітників та зарплати. Клуб також сподівається домовитись з гравцями, щоб юридично не застосовувати пункти "Протоколу тимчасового регулювання зайнятості".

У той же час головний конкурент "синьо-гранатових" – мадридський "Реал", чистий прибуток якого за останні десять років становив 324 мільйони євро, поки не планує скорочувати виплати футболістам. Мадридці витрачають на оплату праці футболістів першої команди 283 млн євро на рік, тоді як каталонці — на 144 млн євро більше (427 млн євро на рік).

Менш фінансово потужні іспанські команди тим часом вдаються до практики скорочення зарплат. Зокрема, про це на офіційних сайтах уже оголосили "Еспаньйол" та "Атлетіко". В "Еспаньйолі" виплати уріжуть на 70%, при цьому менше отримуватимуть не лише гравці та тренери основного складу, а й адміністративні співробітники, а також представники жіночих, молодіжних та юнацьких команд.

Теніс: із "замороженим" рейтингом і без призових

Тенісні турніри відклали до 7 червня, а рейтинги гравців "заморозили" до цієї дати. Про серйозність ситуації свідчить і рішення про перенесення Roland Garros – одного з чотирьох турнірів "Великого шолома" – із травня-червня на кінець вересня.

Крім цього, скасували престижні чемпіонати в Індіан-Уелсі (який ще називають "п’ятим шоломом") та Маямі (США), сумарний призовий фонд обох змагань – понад 18 мільйонів доларів.

За статистикою AP, економічний ефект двотижневого турніру в Індіан-Уелсі для регіону у 2017 році становив 400 мільйонів доларів. Скасування змагань вплинуло і на телетрансляції: Tennis Channel та ESPN виділяють на турнір більше 130 годин прямого етеру, а це – десятки мільйонів доларів доходів від реклами.

Болючим ударом "коронавірусна криза" стала насамперед для самих тенісистів, які, фактично, залишились безробітними, адже заробляють призові з турнірів лише тоді, коли грають.

Звісно, така ситуація несуттєво зачепить топ-гравців, які, окрім тенісу, заробляють мільйони доларів на рекламі, проте учасники менш престижних "челенджерів" без регулярних вливань будуть змушені скорочувати свої річні бюджети.

Зокрема, 111-та ракетка світу Денис Кудла написав у Twitter, що шукає роботу.

Без заробітної плати можуть залишитися й інші учасники туру – фізіотерапевти, тренери та арбітри (які отримують гонорари відповідно до кількості відпрацьованих матчів).

NBA: мінус 25% зарплати

джерело: nypost.com

Скасування масових заходів та випадки зараження коронавірусом у спортсменів зачепили і найпрестижнішу баскетбольну лігу світу: регулярний чемпіонат призупинили мінімум на 30 днів.

Наразі відомо про щонайменше 7 випадків виявлення COVID-19 у гравців. Проте, за словами оглядача ESPN Зака Лоу, керівники ліги "планують зробити все можливе, щоб таки провести плей-офф".

"Особисто я скептично ставлюся до того, що буде чемпіон NBA у цьому сезоні. Але після розмов з керівниками команд на всіх рівнях я знаю, що ліга має намір зробити все можливе, щоб плей-оф таки відбувся. Доходи будуть дуже високі, навіть якщо грати без глядачів або до трьох перемог. Вони зроблять все, щоб ми дізналися ім’я чемпіона", — написав він.

Водночас комісіонер NBA Адам Сільвер розповів, що ліга розглядає три варіанти відновлення перерваного сезону.

За словами Сільвера, матчі з глядачами можуть відновити, коли це буде безпечно, або ж грати за порожніх трибун. Крім цього, розглядають можливість проведення благодійного матчу (турніру), у якому були б задіяні різні баскетболісти.

Натомість третій варіант передбачає, що спортсмени були б протестовані та ізольовані, після чого змогли б вийти на майданчик.

"Люди застрягли у себе вдома. Їм потрібно відволіктися. Їх необхідно розважати", – додав Сільвер.

Як пише агентство Bloomberg, NBA продовжує отримувати гроші від телевізійних партнерів, незважаючи на призупинення чемпіонату. За даними видання, телемережі платять лізі 2,6 млрд доларів на рік. При цьому платформи ESPN і Turner відмовились коментувати ситуацію.

Контракт баскетбольної ліги з ТВ-партнерами розрахований до 2025 року. Зазначається, що NBA повинна буде компенсувати втрати телетрансляторів — це можуть зробити за рахунок додаткових матчів або реклами.

За даними інсайдера ESPN Едріана Воджнаровскі, ліга планує розширити свою кредитну лінію з 650 мільйонів до 1,2 мільярда доларів, щоб збільшити грошовий потік під час вимушеної паузи у чемпіонаті.

За його інформацією, гравці NBA втратять 21-24% своїх зарплат, якщо поточний сезон не відновиться. Воджнаровскі пише, що клуби планують виплатити зарплату баскетболістам 1 квітня, але поки не взяли на себе зобов’язань щодо виплат 15 квітня.

Американське видання Front Office Sports зазначає, що майже 450 спортсменів у 30 командах можуть сумарно втратити 654 мільйони доларів, якщо цей чемпіонат не дограють. Так, за даними редактора сайту Spotrac Майкла Джінніті, один із найкращих баскетболістів світу ЛеБрон Джеймс може втратити 8,95 млн доларів зарплати.

"Найбільшу фінансову небезпеку для NBA становлять втрачені доходи від телевізійних контрактів. Ліга отримує майже половину свого доходу в 9 млрд доларів від медіа", – пише The New York Times.

Багато команд уже заявили, що, попри зупинку сезону, надаватимуть фінансову допомогу робітникам домашніх арен.

Зокрема, "Портленд" на виплату зарплат частково працевлаштованим співробітникам та робітникам з погодинною оплатою виділив 1,4 млн доларів, власник "Міннесоти" Глен Тейлор на ці ж цілі спрямував 1 млн доларів, а родина Девосів, якій належить клуб "Онтаріо" – до 2 млн доларів.

"Формула-1": онлайн-чемпіонат замість гонок

Пандемія коронавірусу вплинула і на королівські перегони – уже перенесли проведення гран-прі Австралії, Бахрейну, В’єтнаму, Китаю та Іспанії. А гонку у Монте-Карло, заплановану на 24 травня, взагалі скасували.

Таким чином, сезон "Формули-1" уперше з 1954 року пройде без етапу в Монако. Попередньо планується, що новий сезон розпочнеться 7 червня в Азербайджані.

Перенесення етапів, запланованих на квітень-травень, серйозно вдарить по фінансах організаторів гонок. Після того, як влада Китаю дала червоне світло на проведення гонки в Шанхаї у квітні, F1 може втратити щонайменше 33 мільйони доларів.

Великі стайні, такі як Ferrari або Mclaren, мають величезні бюджети, проте ситуація з коронавірусом може мати більш негативний фінансовий вплив на невеликі команди, майже половину бюджетів яких формують офіційні доходи від F1, каже заступниця директора команди Williams Клер Уїльямс.

"У минулому були кризи, наприклад, в 2008 році, коли три або чотири виробники покинули "Формулу-1". Те ж саме може статися в цьому році, тому що у нас немає доходів від телетрансляцій.

Якщо ми не зможемо відреагувати вчасно, необхідно буде докласти немало зусиль, щоб знайти вихід в майбутньому. Було б добре, якби рішення, які ми повинні будемо ухвалити через три місяці, були прийняті сьогодні. В іншому випадку багато команд можуть просто не вижити", – підкреслив голова Alfa Romeo Ромеро Фредерік Вассер.

За словами голови корпорації Гран-прі Австралії Пола Літла, "скасування і перенесення етапів матиме багато наслідків, включно з фінансовими".

"Гран-прі Австралії сплачує Liberty Media (компанія-власник "Формули- 1") 35 мільйонів доларів. Якщо організація гонки провалюється, це не приносить компанії відповідного прибутку", — додав він.

Додамо, що у F1 промоутери сплачують від 15 до 50 мільйонів доларів за право проведення заїзду та віддають частину майданчиків на рекламних бордах. А "Формула-1", як правило, окрім ліцензійної плати, заробляє на глобальному спонсорстві та продажі телетрансляцій.

"Команди функціонують у тому числі завдяки фінансам від перегонів. Поточна ситуація матиме вплив як на бюджети команд, так і на економіку Liberty Media", – визнав спортивний директор серії Росс Браун.

Відсутність гонок серйозно вдарить і по контрактах команд зі спонсорами – вони недоотримають ефірний час і, відповідно, сума виплат значно зменшиться. Йдеться про десятки мільйонів доларів.

Через "нестабільну фінансову ситуацію" команди вирішили перенести введення нового технічного регламенту на сезон-2022. Передбачається, що правила на сезон-2020 із заморожуванням розробки шасі та коробок передач діятимуть ще сезон.

У "Формулі-1" погодились, що команди протягом 2021 року розроблятимуть боліди на 2022 рік відповідно до нового технічного регламенту, при цьому нові фінансові правила, які вводять "стелю витрат", почнуть діяти вже з наступного року.

Замість скасованих та перенесених етапів F1 вирішила провести офіційний онлайн-чемпіонат – у гонках в офіційній грі Codemasters F1 2019 братимуть участь і діючі пілоти серії.

Зокрема, у віртуальному гран-прі Бахрейну змагалися пілоти Ferrari у F2 та F4 Роберт Шварцман і Діно Бегановіч, а також – пілот команди Williams Ніколя Латіфі. Трансляцію онлайн-чемпіонату проводитимуть на каналах "Формули-1" у YouTube, Twitch і Facebook.

Олексій Павлиш, ЕП