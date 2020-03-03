Світові ринки відновлюються після оглушливого падіння

2 березня і 3 березня фондові ринки в США та Європі демонструють зростання, відіграючи падіння, що сталося в кінці лютого.

Про це свідчать дані торгів.

Індекс Dow Jones за підсумками торгів 2 березня підскочив на 5,09% - до 26703,32 пункту, S&P 500 - на 4,6% до 3090,23, а Nasdaq Composite виріс на 4,49% - до 8952,17.

Втім, 3 березня, після рішення Федеральної резервної системи знизити ставку на 0,5 процентних пункти, індекси знову знижувалися. Так, станом на 20:30 за київським часом Dow Jones знизився на 665 пунктів (2,55%) і встановився на позначці 26038 пунктів. Індекс S&P 500 втратив 71,04 пункту (2,3%) і опинився на позначці 3020 пунктів. Nasdaq знизився на 186 пунктів (2,1%) до 8764,15 пункту.

Пан'європейський індекс STOXX 600 3 березня виріс на 1,3% 376,09 до 381,13 пункту, хоча в ході торгів зростання досягало 3,3%.

Ціна на нафту марки Brent виросла більш ніж на 3,2% після рішення Федеральної резервної системи США знизити процентну ставку - до 53,56 долара за барель.

Котирування квітневих ф'ючерсів WTI на Нью-Йоркській товарній біржі ростуть на 2,46% - до 47,9 долара за барель.

Нагадуємо:

Індекс ділової активності виробничого сектору китайської економіки у лютому різко обвалився нижче очікувань.

На тижні 24-28 лютого американські індекси показали найгірші результати з часів фінансової кризи 2008 року.

27 лютого став найгіршим днем для цих індексів з лютого 2018 року.

Європейські фондові ринки впали на 4-5% в ході торгів 28 лютого

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Олександр Колесніченко, ЕП