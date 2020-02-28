Ринки акцій Європи продовжують валитися

Європейські фондові ринки падають на 4-5% в ході торгів 28 лютого, продовжуючи корекцію, що почалася днем раніше, під тиском тривог про поширення коронавірусу і його наслідків для світової економіки.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Зведений індекс найбільших підприємств регіону Stoxx Europe 600 о 12:31 за київським часом впав на 4,54% - до 371,78 пункту.

За підсумками торгів у четвер індикатор опустився на 3,75% і увійшов у фазу корекції: його значення впало на 10,2% з рекордного максимуму в 433,9 пункти, досягнутого на закриття торгів 19 лютого 2020 року.

За поточний тиждень індекс втратив понад 12%, що є найістотнішим падінням з 2008 року, коли за тиждень, що завершився 10 жовтня, він впав на 21%.

Німецький DAX опустився на 5,05%, французький CAC 40 - 4,54%, британський FTSE 100 - 4,42%. Іспанська індикатор IBEX 35 і італійський FTSE MIB впали на 4,37% і на 3,75% відповідно.

Нагадуємо:

Американські індекси показали найгірші результати з часів фінансової кризи 2008 року.

Індекс Dow Jones Industrial Average втратив 4,42%, значення індексу широкого ринку S&P 500 зменшилися також на 4,42%.

27 лютого - найгірший день для цих індексів з лютого 2018 року, а також найгірший тиждень з 2008 року (падіння -11%).

Інвестори продовжують з тривогою спостерігати за темпами поширення по всьому світу китайського коронавірусу.