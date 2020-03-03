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Рада повернулася до "земельних" правок: розглянуто 1934 з 4018

Вівторок, 3 березня 2020, 11:04
 

Верховна Рада починаючи з першого дня нового пленарного тижня розглянула 1934 правок до законопроєкту №2178-10 про запуск ринку сільгоспземель.

Про це повідомляється на сайті Ради. 

Загалом за результатами голосування двох пленарних тижнів була прийнята лише одна правка із 4018 поданих.

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Нагадаємо:

Станом на день 21-го лютого Верховна Рада розглянула 1505 правок із 4018 до законопроєкту №2178-10 про запуск ринку сільгоспземель.

Верховна Рада 18 лютого продовжила розгляд у другому читанні закнопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законів про обіг земель сільгосппризначення", за вівторок розглянули понад 260 правок.

Верховна Рада другий пленарний тиждень розглядає правки до закону про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні. Станом на день 18 лютого було розглянуто 339 правок з 4018.

5-го лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що у фракції достатньо голосів на підтримку законопроєкту про ринок землі, але працювати доведеться всю ніч. Проте нічного режиму у Раді не сталося, натомість депутати розглядають і голосують майже за кожну правку.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський,  буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

Радник прем'єр-міністра Олексій Мушак заявив, що є два сценарії розгляду земельного закону у Раді - по повній процедурі (що, за його словами, займе близько 2 місяців), або за скороченою процедурою (розгляд займе до 3 годин).

Економічна правда

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Рада земельна реформа

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