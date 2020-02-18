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Рада повернулась до земельної реформи: пройдено 339 правок з 4018

Вівторок, 18 лютого 2020, 13:44
 

Верховна Рада другий пленарний тиждень розглядає правки до закону про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні. Станом на день 18 лютого розглянуто 339 правок з 4018..

6-го лютого парламент розглянув 184 правки до закону про земельну реформу, при цьому підтримав лише одну - №48.

48 правка встановлює обов'язок земельного сервітуту (право проїзду і проходу до належної земельної ділянки), який буде вписуватися в тіло договору купівлі-продажу. 

З 13:00 четверга до 13:00 п’ятниці 7-го лютого Рада розглянула 216 правок до закону.

Між першим і другим читанням до закону про продаж землі внесли 4018 правок. Комітет підтримав лише 9 із них.

Знати більше: 

Готуємось до "земельної ночі" в Раді: що змінилось у проєкті про ринок землі

Нагадуємо:

5-го лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що у фракції достатньо голосів на підтримку законопроєкту про ринок землі, але працювати доведеться всю ніч. Проте нічного режиму у Раді не сталося, натомість депутати розглядають і голосують майже за кожну правку.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала  в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський,  буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

Радник прем'єр-міністра Олексій Мушак заявив, що є два сценарії розгляду земельного закону у Раді - по повній процедурі (що, за його словами, займе близько 2 місяців), або за скороченою процедурою (розгляд займе до 3 годин).

Економічна правда

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