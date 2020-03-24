Гривня знову подешевшала на міжбанку
24 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,92 - 27,99 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,92 - 27,99 гривні;
Євро – 30,12 - 30,19 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,51 – 28,30 гривні. Євро купують по 29,46 гривні, продають по 30,48 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,93 - 28,11 гривні, євро - 29,67 - 30,16 гривні.
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Нагадуємо:
24 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,58 - 27,65 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 38 копійок, встановивши його на 24 березня на рівні 28,11 гривні за долар.
23 березня інтервенції Національного банку з продажу валюти становили 50 мільйонів доларів (на минулих тижнях Нацбанк продавав по 100-300 мільйонів доларів щоденно).
Економічна правда
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