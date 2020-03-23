Закриття міжбанку: гривня ослабла до долара

23 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,58 - 27,65 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,58 - 27,65 гривні;

Євро – 29,77 - 29,84 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,57 – 28,31 гривні. Євро купують по 29,35 гривні, продають по 30,30 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,99 - 27,97 гривні, євро - 29,61 - 30,03 гривні.

Знати більше: Крапля валеріани від НБУ: Що відбувається з банками і курсом гривні

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 23 березня на рівні 27,74 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,64 (на 20 березня - 30,09 гривні).

23 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,45 - 27,55 гривні за долар.

20 березня котирування гривні до долара на відкритті встановилися на рівні 27,81 - 27,88 гривні за долар.

20 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,45 - 27,55 гривні за долар.

Економічна правда