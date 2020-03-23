Офіційний курс: долар і євро синхронно подолали психологічні позначки
Понеділок, 23 березня 2020, 20:21
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 38 копійок, встановивши його на 24 березня на рівні 28,11 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,24 (на 20 березня - 29,64 гривні).
Нагадуємо:
23 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,58 - 27,65 гривні за долар.
23 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,45 - 27,55 гривні за долар.
23 березня інтервенції Національного банку з продажу валюти становили 50 мільйонів доларів (на минулих тижнях Нацбанк продавав по 100-300 мільйонів доларів щоденно).
Економічна правда
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