Курс валют на 24 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
24 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,58 - 27,65 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,68 - 27,78 гривні;
Євро – 29,92 - 30,03 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,47 – 28,32 гривні. Євро купують по 29,37 гривні, продають по 30,47 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,50 - 28,09 гривні, євро - 29,65 - 30,09 гривні.
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Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 38 копійок, встановивши його на 24 березня на рівні 28,11 гривні за долар.
23 березня інтервенції Національного банку з продажу валюти становили 50 мільйонів доларів (на минулих тижнях Нацбанк продавав по 100-300 мільйонів доларів щоденно).
Економічна правда
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