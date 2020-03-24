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Курс валют на 24 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

Вівторок, 24 березня 2020, 11:10
 

24 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,58 - 27,65 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua. 

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,68 - 27,78 гривні;

Євро – 29,92 - 30,03 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,47 – 28,32 гривні. Євро купують по 29,37 гривні, продають по 30,47 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,50 - 28,09 гривні, євро - 29,65 - 30,09 гривні.

Знати більше: Крапля валеріани від НБУ: Що відбувається з банками і курсом гривні

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 38 копійок, встановивши його на 24 березня на рівні 28,11 гривні за долар.

23 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,58 - 27,65 гривні за долар.
23 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,45 - 27,55 гривні за долар.

23 березня інтервенції Національного банку з продажу валюти становили 50 мільйонів доларів (на минулих тижнях Нацбанк продавав по 100-300 мільйонів доларів щоденно).

Економічна правда

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