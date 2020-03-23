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Коливання послаблюються: НБУ продав порівняно мало валюти за день

Понеділок, 23 березня 2020, 20:08
 

23 березня інтервенції Національного банку з продажу валюти становили 50 мільйонів доларів (на минулих тижнях Нацбанк продавав по 100-300 мільйонів доларів щоденно).

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Інтенсивність коливань на валютному ринку послаблюється. Ринок виглядає більш збалансованим", - повідомляють у Нацбанку.

У НБУ відмічають, що торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися на рівні близькому до 28 грн за долар. Певний час попит переважав пропозицію. Втім, надалі пропозиція валюти зросла, а котирування впали до рівня близько 27,6-27,7 грн за долар США.

"Останні дні ми спостерігаємо збільшення кількості продавців валюти на міжбанківському ринку. Крім цього, відчутно впав попит на валюту з боку фізичних осіб.

В останні дні минулого тижня громадяни купували валюти стільки ж, скільки і продавали, не формуючи додаткового тиску на гривню", - резюмують у Нацбанку.

Нагадуємо:

Нацбанк зранку 20 березня для згладжування надмірних коливань гривні продав 150 млн доларів, а потім викупив назад 50 млн доларів, за даними НБУ, попит на валюту поступово вгамовується.
Національний банк у період з 16 до 20 березня продовжив інтервенції на міжбанківському валютному ринку в підтримку гривні й продав з цією метою 1,088 мільярда доларів (за минулий тиждень було продано 981,6 мільйонів).

Економічна правда

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