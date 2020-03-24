Блокування супутникового ТВ: "піратами" залишаються 1 мільйон українців - Viasat

Супутниковий і інтернет-ТБ провайдер Viasat заявляє, що більше 1 мільйона абонентів супутникового телебачення в Україні продовжують використовувати піратські сервіси для отримання безкоштовного доступу до перегляду вітчизняних телеканалів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"За експертними підрахунками Viasat, на сьогодні понад 1 млн абонентів супутникового телебачення в Україні продовжують використовувати піратські сервіси для отримання безкоштовного доступу до перегляду вітчизняних телеканалів на супутнику, або так званий кардшаринг", - йдеться в повідомленні.

У компанії анонсували, що вже в найближчі тижні закриють систему кодування NDS, яка не відповідає новітнім стандартам безпеки супутникового мовлення.

Відповідно, глядачі, які користуються послугами піратських сервісів і отримують доступ до телебачення шляхом "злому" кодування, залишаться без доступу до більшості телеканалів

Нагадуємо:

Чотири медіагрупи - StarLightMedia, "1+1 медіа", "Медіа Група Україна" та "Інтер медіа груп" - у ніч на 29 січня закодували сигнал своїх 22 телеканалів на супутнику.

Раніше повідомлялося, що супутникові сигнали заблокують десять українських телеканалів. Крім перерахованих вище свій сигнал планували закодувати також телеканали Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука и Фауна". Потім стало відомо, що ще 5 каналів закодують супутниковий сигнал у кінці лютого

Пізніше, 21-го лютого Верховна Рада підтримала запит депутата від "Слуги народу" Миколи Задорожнього до президента щодо запровадження мораторію кодування супутникового телевізійного сигналу українських телеканалів.

1+1 медіа та Медіа Група Україна закликали президента Володимира Зеленського не вводити мораторій на блокування супутникових каналів і вислухати позиції всіх сторін.

Президент Володимир Зеленський та медіагрупи дійшли згоди до 16 березня забезпечити запуск незакодованих супутникових версій головних українських телеканалів.